"Реал" - "Атлетико" - 1:1 (обзор)

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"Реал" - "Атлетико" - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 31-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Атлетико" (1:1).

Видео: "Реал" - "Атлетико".

Не пропустите: Боевая ничья в мадридском дерби: "Реал" поделил очки с "Атлетико". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 31 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 31 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Реал Сосьедад 31 37
13 Атлетик Бильбао 30 36
14 Леганес 31 36
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 31 21
20 Малага 31 17
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