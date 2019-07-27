"Реал" – "Атлетико" - 3:7 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча Международного Кубка Чемпионов между "Реалом" и "Атлетико", который завершился разгромным поражением "сливочных" со счётом 3:7.

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