"Реал" – "Атлетико" - 3:7 (видеообзор матча)

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"Реал" – "Атлетико" - 3:7 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча Международного Кубка Чемпионов между "Реалом" и "Атлетико", который завершился разгромным поражением "сливочных" со счётом 3:7.

Не пропустите: Зидан прокомментировал разгромное поражение от "Атлетико" в Международном Кубке Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Карлыч69
Карлыч69

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