"Реал" - "Атлетико", "Арсенал" - "Бавария": опубликован календарь International Champions Cup

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"Реал" - "Атлетико", "Арсенал" - "Бавария": опубликован календарь International Champions Cup

Стал известен календарь предсезонного турнира International Champions Cup-2019.

Встречи состоятся с 16 июля по 10 августа и пройдут в США, Европе и Азии.

16 июля. "Рома" (Италия) – "Гвадалахара" (Мексика). Бриджвью, США.

17 июля. "Арсенал" (Англия) – "Бавария" (Германия)

20 июля. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Интер" (Италия). Сингапур.

20 июля. "Арсенал" (Англия) – "Рома" (Италия). Шарлотт, США.

20 июля. "Бавария" (Германия) – "Реал" (Испания). Хьюстон, США.

20 июля. "Бенфика" (Португалия) – "Гвадалахара" (Мексика). Санта-Клара, США.

21 июля. "Ювентус" (Италия) – "Тоттенхэм" (Англия). Сингапур.

23 июля. "Реал" (Испания) – "Арсенал" (Англия). Канзас-Сити, США.

23 июля. "Атлетико" (Испания) – "Гвадалахара" (Мексика). Арлингтон, США.

24 июля. "Ювентус" (Италия) – "Интер" (Италия). Китай.

24 июля. "Рома" (Италия) – "Бенфика" (Португалия). Гаррисон, США.

25 июля. «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Шанхай, Китай.

26 июля. "Реал" (Испания) – "Атлетико" (Испания). Ист-Ратерфорд, США.

28 июля. "Милан" (Италия) – "Бенфика" (Португалия). Фоксборо, США.

3 августа. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Милан" (Италия). Кардифф, Уэльс.

4 августа. "Тоттенхэм" (Англия) – "Интер" (Италия). Лондон, Англия.

10 августа. "Атлетико" (Испания) – "Ювентус" (Италия). Стокгольм, Швеция.

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