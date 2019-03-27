"Реал" - "Атлетико", "Арсенал" - "Бавария": опубликован календарь International Champions Cup
Стал известен календарь предсезонного турнира International Champions Cup-2019.
Встречи состоятся с 16 июля по 10 августа и пройдут в США, Европе и Азии.
16 июля. "Рома" (Италия) – "Гвадалахара" (Мексика). Бриджвью, США.
17 июля. "Арсенал" (Англия) – "Бавария" (Германия)
20 июля. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Интер" (Италия). Сингапур.
20 июля. "Арсенал" (Англия) – "Рома" (Италия). Шарлотт, США.
20 июля. "Бавария" (Германия) – "Реал" (Испания). Хьюстон, США.
20 июля. "Бенфика" (Португалия) – "Гвадалахара" (Мексика). Санта-Клара, США.
21 июля. "Ювентус" (Италия) – "Тоттенхэм" (Англия). Сингапур.
23 июля. "Реал" (Испания) – "Арсенал" (Англия). Канзас-Сити, США.
23 июля. "Атлетико" (Испания) – "Гвадалахара" (Мексика). Арлингтон, США.
24 июля. "Ювентус" (Италия) – "Интер" (Италия). Китай.
24 июля. "Рома" (Италия) – "Бенфика" (Португалия). Гаррисон, США.
25 июля. «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Шанхай, Китай.
26 июля. "Реал" (Испания) – "Атлетико" (Испания). Ист-Ратерфорд, США.
28 июля. "Милан" (Италия) – "Бенфика" (Португалия). Фоксборо, США.
3 августа. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Милан" (Италия). Кардифф, Уэльс.
4 августа. "Тоттенхэм" (Англия) – "Интер" (Италия). Лондон, Англия.
10 августа. "Атлетико" (Испания) – "Ювентус" (Италия). Стокгольм, Швеция.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14