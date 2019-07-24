"Реал", "Атлетико" и "Бавария" побеждают в Международном Кубке Чемпионов
Минувшей ночью состоялись три матча Международного Кубка Чемпионов. "Бавария" минимально обыграла "Милан", а "Реал" и "Атлетико" добыли победы только в серии пенальти над "Арсеналом" и "Гвадалахарой" соответственно.
Стоит отметить, что в поединке между "сливочными" и "канонирами" испанцы проигрывали к перерыву со счётом 0:2, но во втором тайме голы Гарета Бэйла и Марко Асенсио восстановили паритет.
"Реал" (Испания) – "Арсенал" (Англия) - 2:2, по пенальти - 3:2
Голы: Ляказетт, 10 (пенальти) - 0:1, Обамеянг, 24 - 0:2, Бэйл, 56 - 1:2, Асенсио, 59 - 2:2.
"Реал": Навас (Куртуа, 46), Начо, Рамос (Адри, 65), Карвахаль (Одриосола, 46), Менди (Марсело, 46), Васкес (Иско, 46), Кроос (Фидальго, 65), Модрич (Сеоане, 65), Азар (Бэйл, 46), Бензема (Асенсио, 46; Винисиус Жуниор, 65), Йович (Варан, 16).
"Арсенал": Мартинес, Чемберс, Папастатопулос, Колашинац, Дженкинсон, Озил (Сака, 74), Мхитарян (Нелсон, 75), Джака, Уиллок (Монреаль, 46), Обамеянг (Бартон, 75), Ляказетт (Нкетиа, 74).
Удаления: Начо (9), Папастатопулос (40).
"Гвадалахара" (Мексика) – "Атлетико" (Испания) - 0:0, по пенальти - 4:5
"Атлетико": Облак (Адан, 46), Эрмосо (Монтеро, 46), Триппьер (Карлос Исаак, 46), Савич (Фелипе, 46), Лоди (Санчес, 46), Витоло (Мойя, 46), Сауль (Коке, 46; Шапонич, 70), Льоренте, Лемар (Эррера, 46), Мората (Корреа, 46), Диего Коста (Санабрия, 46).
Удаления: Льоренте (24), Вильянуэва (61).
"Бавария" (Германия) – "Милан" (Италия) - 1:0
Гол: Горетцка, 45 - 1:0.
"Бавария": Нойер (Ульрайх, 46), Киммих (Михалевич, 46), Зюле, Павар, Толиссо (Алькантара, 46), Дэвис, Санчеш (Сингх, 59), Горетцка, Коман (Алаба, 59), Арп, Мюллер (Штиллер, 80).
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Тео (Конти, 45), Стринич, Габбия, Кастильехо (Мионич, 90), Чалханоглу, Борини (Брешанини, 90), Билья, Мальдини (Кутроне, 58), Пентек.
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