"Реал", "Атлетико" и "Интер" поборются за 20-летнего аргентинца

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"Реал", "Атлетико" и "Интер" поборются за 20-летнего аргентинца

"Реал", "Атлетико" и "Интер" проявляют интерес к нападающему "Расинга" Лаутаро Мартинесу, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, итальянский клуб готов заплатить за футболиста порядка 15-20 миллионов евро. Испанцы также намерены сделать предложения по игроку в ближайшее время.

20-летний Мартинес выступает за "Расинг" с 2015 года, провел за клуб 42 матча и забил 13 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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