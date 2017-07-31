"Реал", "Атлетико" и "Монако" интересуются форвардом аргентинского "Расинга"

Мадридские "Реал" и "Атлетико", а также "Монако" интересуются форвардом аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинесом.

Как информирует испанская пресса, все три клуба следят за выступлениями 19-летнего нападающего, однако конкретных предложений по перспективному игроку пока никто не делал. Рыночная стоимость перспективного футболиста оценивается в 2,5 миллиона евро.

Напомним, "Реал" назвал своего соперника по матчу за кубок Сантьяго Бернабеу. | soccernews.ru