"Реал", "Атлетико" и "Монако" интересуются форвардом аргентинского "Расинга"

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"Реал", "Атлетико" и "Монако" интересуются форвардом аргентинского "Расинга"Мадридские "Реал" и "Атлетико", а также "Монако" интересуются форвардом аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинесом.

Как информирует испанская пресса, все три клуба следят за выступлениями 19-летнего нападающего, однако конкретных предложений по перспективному игроку пока никто не делал. Рыночная стоимость перспективного футболиста оценивается в 2,5 миллиона евро.

Напомним, "Реал" назвал своего соперника по матчу за кубок Сантьяго Бернабеу. | soccernews.ru

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3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
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