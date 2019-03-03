"Реал" - "Барселона" - 0:1 (видеообзор матча)

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"Реал" - "Барселона" - 0:1 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 26-го тура испанской Примеры между "Реалом" и "Барселоной", который завершился минимальной победой "сине-гранатовых".

Не пропустите: Не королевское достижение: "Реал" второй раз за неделю проигрывает "Барселоне" на "Бернабеу". | http://soccernews.ru

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4 Алавес Алавес 26 40
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7 Бетис Бетис 25 36
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