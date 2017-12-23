"Реал" - "Барселона" - 0:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 17-го тура испанской Примеры между "Реалом" и "Барселоной", в котором "сине-гранатовые" одержали разгромную победу со счётом 0:3.

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