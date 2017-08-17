"Реал" - "Барселона" - 2:0 (обзор)

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"Реал" - "Барселона" - 2:0 (обзор)Мадридский "Реал" одержал победу над каталонской "Барселоной" и в ответном матче за Суперкубок Испании. Смотрите, как это ему удалось.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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