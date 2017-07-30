"Реал" - "Барселона" - 2:3 (обзор)

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"Реал" - "Барселона" - 2:3 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча Международного кубка чемпионов между "Реалом" и "Барселоной".

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