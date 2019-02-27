"Реал" - "Барселона": анонс и прогноз второго полуфинального матча Кубка Короля

"Реал" Мадрид – "Барселона"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Начало матча: 23:00

Главный арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

27 января, в предпоследний день зимы, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании состоится второй полуфинальный матч Кубка Короля между двумя самыми принципиальными соперниками в футбольном мире – "Реал" против "Барселоны". Первая встреча завершилась со счетом 1:1 и в некоторой мере показала прогресс "сливочных" при Солари. На старте поединка королевский клуб сыграл в высокий прессинг, как в лучшие времена при Зидане, и обеспечил себе преимущество в виде гостевого гола.

Перед ответным матчем с "Барсой" у "Реала" наметилась проблема, которая не давала спокойно спать Солари, когда он только приступил к своим обязанностям – плохая оборона. Королевский клуб пропускает в 5 матчах кряду во всех турнирах, при этом 3 последние поединка "Реала" завершились со счетом 2:1 (один не в пользу Мадрида) и отличились заметной нервозностью. Особенно это проявилось в прошлой встрече с "Леванте", где в отсутствии Серхио Рамоса "лягушки" могли настрелять три гола еще в первом тайме. При этом футболисты Солари неплохо бегают в атаку: на данный момент "Реал" является лидером Ла Лиги по среднему количеству ударов за матч – 16,5. Единственная загвоздка заключается в КПД, которое почти на 50% меньше, чем у "Барселоны". Что касается игроков, то Солари сможет рассчитывать на всех ключевых футболистов, за исключением Иско, который и так не находит общий язык с тренером, а также возможны проблемы с Маркосом Льоренте, который все еще восстанавливается от недавнего повреждения.

Главным аргументом не в пользу "Барсы" является их календарь. Троих из пяти прошлых соперников "сине-гранатовых" вполне можно назвать топовыми, и дела, соответственно, тоже не всегда шли гладко. Но, как показывает практика, "Барселона" способна безболезненно проходить через подобные отрезки сезона, если у каталонских футболистов не отобрать одно из двух главных качеств: реализация и правильная тактическая подготовка. На первую можно грешить во встрече с "Лионом", который, в то же время, показал, что Луис Суарес перестал забивать с хваткой настоящего мирового бомбардира, когда речь заходит о гостевых матчах. А вот тактика – это бич первого тайма с "Севильей", когда "Барса" играла слишком узко и постоянно натыкалась на быстрые прорывы фланговых игроков "нервионцев". Главная задача Вальверде состоит в том, чтобы придумать, как, после первой неудачной игры в кубке, снова добыть победу или хотя бы скатать результативную ничью. Важным фактором является то, что на предыдущих стадиях "сине-гранатовые" заканчивали домашней игрой, а теперь нужно ехать в гости.

Интересные факты перед противостоянием "Барселоны" и "Реала"

Последний раз "Реал" обыгрывал "Барселону" 16 августа 2017 года во встрече за Суперкубок Испании. С тех пор клубы сыграли 4 матча, в которых были зафиксированы 2 победы "Барсы" с общим счетом 8:1 и две ничьи ничья.

В последних 24 из 28 Эль-Классико непременно забивается 3 и более голов

"Сливочные" не проигрывают в 35 из 39 последних матчей в рамках Кубка Короля.

"Реал" не может забить более 2 голов "Барселоне" в 7 из 8 последних домашних встреч.

Ориентировочные составы

"Барселона": Тер Штеген – Роберто, Пике, Умтити, Альба – Бускетс, Ракитич, Видаль – Дембеле, Месси, Суарес.

"Реал": Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон – Каземиро, Модрич, Кроос – Винисиус, Васкес, Бензема.

Прогноз на матч "Реал" – "Барселона"

По мнению букмекеров, "Барселона" является как фаворитом данного противостояния, так и фаворитом в общей гонке. В случае победы "сине-гранатовых" можно умножить свои деньги в 2,44 раза, или же в 1,8 раз (проход дальше). Шансы "Реала" оцениваются ниже – 2,9 на победу и 2,1 на проход. На ничью дают 3,8.

Эль-Классико – это совершенно отдельная песня, в какой бы форме не находились команды, однако линия тенденция оборонительных характеристик "Реала" показывает, что "сливочным" будет сложно удержать Месси и компанию и оставить свои ворота "сухими". Индивидуальный тотал гостей больше 1,5 с коэффициентом 1,8 смотрится очень даже вероятно. Что касается дальнейшей борьбы, то проход в финал наша редакция отдает именно "Барсе". Подопечные Вальверде смотрятся более солидно в последних встречах и, по-хорошему, все, что им нужно – это хотя бы 30-процентная реализация.

Прогноз на матч: проход в следующий раунд – команда 2 (1,8).