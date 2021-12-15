"Реал", "Барселона" и "Атлетик" подали в суд на сделку Ла Лиги с фондом CVC

Фото: твиттер Хавьера Тебаса/Автор неизвестен

"Реал Мадрид", "Барселона" и "Атлетик" официально объявили, что подали в суд на соглашение Ла Лиги с фондом CVC.

"ФК "Реал Мадрид", ФК "Барселона" и ФК "Атлетик Бильбао" сообщают, что подали в суд на соглашения, принятые Ассамблеей Ла Лиги 10 декабря, которая одобрила так называемый "Projecto Impulso", который Ла Лига намеревается осуществить с венчурным фондом CVC.

Это незаконная сделка, которая наносит непоправимый ущерб всему испанскому футбольному сектору и грубо нарушает самые элементарные принципы испанского спортивного права и устава Ла Лиги", - сообщается в официальном сообщении клубов.

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