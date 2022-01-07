"Реал", "Барселона" и "Атлетико" узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании

Опубликованы результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Испании.

На этой стадии турнира мадридский "Реал" сыграет с "Эльче", "Барселона" встретится с "Атлетиком", а "Атлетико" сразится с "Реал Сосьедадом".

"Атлетико Балеарес" – "Валенсия"

"Жирона" – "Райо Вальекано"

"Спортинг Хихон" – "Кадис"

"Эльче" – "Реал"

"Реал Сосьедад" – "Атлетико"

"Бетис" – "Севилья"

"Атлетик" – "Барселона"

"Мальорка" – "Эспаньол"

Матчи 1/8 финала Кубка Испании запланированы на 19 и 20 января.

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