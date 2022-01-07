"Реал", "Барселона" и "Атлетико" узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании

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"Реал", "Барселона" и "Атлетико" узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании

Опубликованы результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Испании.

На этой стадии турнира мадридский "Реал" сыграет с "Эльче", "Барселона" встретится с "Атлетиком", а  "Атлетико" сразится с "Реал Сосьедадом".

"Атлетико Балеарес" – "Валенсия"

"Жирона" – "Райо Вальекано"

"Спортинг Хихон" – "Кадис"

"Эльче" – "Реал"

"Реал Сосьедад" – "Атлетико"

"Бетис" – "Севилья"

"Атлетик" – "Барселона"

"Мальорка" – "Эспаньол"

Матчи 1/8 финала Кубка Испании запланированы на 19 и 20 января.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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