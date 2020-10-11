"Реал", "Барселона" и "Челси" поборются за Алабу

"Реал", "Барселона" и "Челси" проявляют интерес к австрийскому защитнику "Баварии" Давиду Алабе, сообщает Sport1.

По сведениям издания, испанские и английский клубы рассматривают вариант с подписанием футболиста летом 2021 года, когда у него завершится контракт с "Баварией". Таким образом, Алаба сможет перейти в другой клуб бесплатно. Впрочем, проблемой могут стать высокие зарплатные требования австрийца, который хочет получить пятилетний контракт на общую сумму в 125 миллионов евро.

Стоит отметить, что Алаба также входит в сферу интересов "Ювентуса" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 28-летний Алаба провел за "Баварию" три матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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