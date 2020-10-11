"Реал", "Барселона" и "Челси" поборются за Алабу

Теги челсиреал мадриддавид алабабарселонабавария мюнхен

"Реал", "Барселона" и "Челси" поборются за Алабу

"Реал", "Барселона" и "Челси" проявляют интерес к австрийскому защитнику "Баварии" Давиду Алабе, сообщает Sport1.

По сведениям издания, испанские и английский клубы рассматривают вариант с подписанием футболиста летом 2021 года, когда у него завершится контракт с "Баварией". Таким образом, Алаба сможет перейти в другой клуб бесплатно. Впрочем, проблемой могут стать высокие зарплатные требования австрийца, который хочет получить пятилетний контракт на общую сумму в 125 миллионов евро.

Стоит отметить, что Алаба также входит в сферу интересов "Ювентуса" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 28-летний Алаба провел за "Баварию" три матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Ювентус" поборется за трансферную цель "Реала" и ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Виктор Мозес прошел медосмотр для перехода в "Спартак"

Виктор Мозес прошел медосмотр для перехода в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов