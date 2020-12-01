"Реал", "Барселона" и ещё два клуба поборются за защитника "Хоффенхайма"

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"Реал", "Барселона" и ещё два клуба поборются за защитника "Хоффенхайма"

Защитник "Хоффенхайма" Мелайро Богарде привлёк внимание четырёх европейских топ-клубов.

По информации Sport.es, на 18-летнего футболиста претендуют "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити" и "Милан".

Голландец является универсалом - он играет как в центре, так и на правом фланге обороны.

Кроме того, контракт Богарде с "Хоффенхаймом" истекает летом, поэтому его стоимость не будет высокой. Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

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