"Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити" поборются за защитника из Серии А

Теги манчестер ситиреал мадридбарселонаинтер миланмилан шкриньяр

"Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити" поборются за защитника из Серии АЗащитником миланского "Интера" Миланом Шкриньяром интересуются сразу три европейских топ-клуба, информирует Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, своей игрой 22-летний бек "нерадзурри" заинтересовал мадридский "Реал", каталонскую "Барселону" и английский "Манчестер Сити". Предпринять попытки подписать словака европейские гранды будут готовы уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Шкриньяр забил 3 мяча в 23 матчах за "Интер".

Напомним, Пасторе выразил желание перейти в "Интер". | soccernews.ru

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