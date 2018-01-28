"Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити" поборются за защитника из Серии А

Защитником миланского "Интера" Миланом Шкриньяром интересуются сразу три европейских топ-клуба, информирует Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, своей игрой 22-летний бек "нерадзурри" заинтересовал мадридский "Реал", каталонскую "Барселону" и английский "Манчестер Сити". Предпринять попытки подписать словака европейские гранды будут готовы уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Шкриньяр забил 3 мяча в 23 матчах за "Интер".