"Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити" поспорят за шотландского таланта

Хавбек лондонского "Челси" Билли Гилмор попал в сферу интересов трёх европейских грандов.

Как сообщает El Desmarque, купить шотландского таланта хотят "Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити".

Рыночная стоимость 18-летнего футболиста оценивается в 3 миллиона евро, однако, учитывая потенциал полузащитника, "синие" потребует за него во много раз больше.

Гилмор уже провёл за основу "Челси" 6 матчей. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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