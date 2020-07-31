"Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" попали в топ-10 самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes
Журнал Forbes представил рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира.
Из футбольных клубов в топ-10 попали "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". В топ-50 также вошли "Бавария" (24-е место), "Манчестер Сити" (34-е), "Челси" (37-е) и "Арсенал" (47-е).
Топ-10 самых дорогих спортивных клубов:
1. "Даллас" (США, американский футбол) - 5,5 миллиарда долларов;
2. "Янкис" (США, бейсбол) - 5 миллиардов;
3. "Нью-Йорк" (США, баскетбол) - 4,6 миллиарда;
4. "Лейкерс" (США, баскетбол) - 4,4 миллиарда;
5. "Голден Стэйт Уорриорз" (США, баскетбол) - 4,3 миллиарда;
6. "Реал" (Испания, футбол) - 4,24 миллиарда;
7. "Нью-Ингленд" (США, американский футбол) - 4,1 миллиарда;
8. "Барселона" (Испания, футбол) - 4,02 миллиарда;
9. "Нью-Йорк Джайентс" (США, американский футбол) - 3,9 миллиарда;
10. "Манчестер Юнайтед" (Англия, футбол) - 3,81 миллиарда.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18