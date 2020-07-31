"Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" попали в топ-10 самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes

Журнал Forbes представил рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира.

Из футбольных клубов в топ-10 попали "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". В топ-50 также вошли "Бавария" (24-е место), "Манчестер Сити" (34-е), "Челси" (37-е) и "Арсенал" (47-е).

Топ-10 самых дорогих спортивных клубов:

1. "Даллас" (США, американский футбол) - 5,5 миллиарда долларов;

2. "Янкис" (США, бейсбол) - 5 миллиардов;

3. "Нью-Йорк" (США, баскетбол) - 4,6 миллиарда;

4. "Лейкерс" (США, баскетбол) - 4,4 миллиарда;

5. "Голден Стэйт Уорриорз" (США, баскетбол) - 4,3 миллиарда;

6. "Реал" (Испания, футбол) - 4,24 миллиарда;

7. "Нью-Ингленд" (США, американский футбол) - 4,1 миллиарда;

8. "Барселона" (Испания, футбол) - 4,02 миллиарда;

9. "Нью-Йорк Джайентс" (США, американский футбол) - 3,9 миллиарда;

10. "Манчестер Юнайтед" (Англия, футбол) - 3,81 миллиарда.

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