"Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" попали в топ-10 самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes

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"Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" попали в топ-10 самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes

Журнал Forbes представил рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира.

Из футбольных клубов в топ-10 попали "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". В топ-50 также вошли "Бавария" (24-е место), "Манчестер Сити" (34-е), "Челси" (37-е) и "Арсенал" (47-е).

Топ-10 самых дорогих спортивных клубов:

1. "Даллас" (США, американский футбол) - 5,5 миллиарда долларов;

2. "Янкис" (США, бейсбол) - 5 миллиардов;

3. "Нью-Йорк" (США, баскетбол) - 4,6 миллиарда;

4. "Лейкерс" (США, баскетбол) - 4,4 миллиарда;

5. "Голден Стэйт Уорриорз" (США, баскетбол) - 4,3 миллиарда;

6. "Реал" (Испания, футбол) - 4,24 миллиарда;

7. "Нью-Ингленд" (США, американский футбол) - 4,1 миллиарда;

8. "Барселона" (Испания, футбол) - 4,02 миллиарда;

9. "Нью-Йорк Джайентс" (США, американский футбол) - 3,9 миллиарда;

10. "Манчестер Юнайтед" (Англия, футбол) - 3,81 миллиарда.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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