"Реал", "Барселона" и "Ювентус" выступили с заявлением по поводу Суперлиги и УЕФА
Фото: твиттер Суперлиги/Автор неизвестен
Мадридский "Реал", "Барселона" и туринский "Ювентус" выступили с совместным заявлением после возбуждения УЕФА против них дисциплинарного дела из-за европейский Суперлиги.
"Барселона", "Ювентус" и "Реал Мадрид" хотят заявить о своем категорическом неприятии настойчивого принуждения, используемого УЕФА по отношению к трем наиболее важным организациям в истории футбола.
Такое тревожащее отношение представляет собой вопиющее нарушение решения суда, который уже четко предупредил УЕФА о необходимости воздержаться от любого наказания клубов-основателей Суперлиги, пока судебное разбирательство продолжается.
Таким образом, возбуждение УЕФА дисциплинарного дела непостижимо и является прямой атакой на принцип верховенства закона, который мы, граждане Европейского Союза, создали демократическим путем. Также это представляет собой неуважение к авторитету суда.
С самого начала Суперлига продвигалась с целью улучшения ситуации в европейском футболе посредством постоянного диалога с УЕФА и с целью повысить интерес к спорту и предложить болельщикам наилучшее шоу.
Эта цель должна быть достигнута в рамках принципов устойчивости и солидарности, особенно в нынешней сложной экономической ситуации, в которой сейчас находятся многие европейские клубы.
Вместо того чтобы найти пути модернизации футбола посредством открытого диалога, УЕФА ожидает, что мы отменим текущие судебные разбирательства, ставящие под сомнение их монополию на европейский футбол.
"Барселона", "Ювентус" и "Реал Мадрид", клубы, которым уже больше ста лет, не приемлют никаких форм принуждения или недопустимого давления, и в то же время твердо готовы обсудить срочные решения, которые сейчас необходимы футболу – уважительно и посредством диалога.
Либо мы реформируем футбол, либо мы станем свидетелями его неминуемого краха", – говорится в заявлении клубов.
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