"Реал", "Барселона", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" претендуют на ведущего центрбека "Баварии"

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"Реал", "Барселона", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" претендуют на ведущего центрбека "Баварии"Ближайшим летом за защитника мюнхенской "Баварии" Джерома Боатенга развернется серьезная борьба, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, предпринять попытки подписать 29-летнего бека чемпионов Германии могут мадридский "Реал", каталонская "Барселона", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Боатенг забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 24 матчах за "Баварию".

Напомним, "Бавария" определилась с ценой на Левандовски. | soccernews.ru

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