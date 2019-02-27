"Реал" - "Барселона": Месси, Дембеле и Суарес сыграют в атаке гостей
Стали известны стартовые составы мадридского "Реала" и "Барселоны", которые сыграют в ответном полуфинальном матче Кубка Испании. Матч состоится сегодня, 27 февраля. В первом матче была зафиксирована ничья со счетом 1:1.
РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
"Реал": Навас, Регилон, Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Кроос, Винисиус, Васкес, Бензема
Запасные: Асенсио, Бэйл, Себальос, Куртуа, Начо, Марсело, Вальверде
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Бускетс, Ракитич, Дембеле, Месси, Суарес
Запасные: Аленья, Силлессен, Коутиньо, Артур, Малком, Умтити, Видаль
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|25
|48
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|25
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|25
|28
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19