"Реал" - "Барселона": Месси, Дембеле и Суарес сыграют в атаке гостей

Стали известны стартовые составы мадридского "Реала" и "Барселоны", которые сыграют в ответном полуфинальном матче Кубка Испании. Матч состоится сегодня, 27 февраля. В первом матче была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

"Реал": Навас, Регилон, Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Кроос, Винисиус, Васкес, Бензема

Запасные: Асенсио, Бэйл, Себальос, Куртуа, Начо, Марсело, Вальверде

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Бускетс, Ракитич, Дембеле, Месси, Суарес

Запасные: Аленья, Силлессен, Коутиньо, Артур, Малком, Умтити, Видаль

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