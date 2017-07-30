"Реал" - "Барселона": стали известны стартовые составы команд

В рамках Международного Кубка Чемпионов в американском Майами сыграют мадридский "Реал" и каталонская "Барселона".

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

"Реал": Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Ковачич, Каземиро, Асенсио, Модрич, Бэйл, Бензема.

"Барселона": Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Алеиш Видаль, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Неймар, Месси, Суарес.

Напомним, что матч "Реал" - "Барселона" начнётся в 3:05 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru