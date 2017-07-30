"Реал" - "Барселона": стали известны стартовые составы команд

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"Реал" - "Барселона": стали известны стартовые составы команд

В рамках Международного Кубка Чемпионов в американском Майами сыграют мадридский "Реал" и каталонская "Барселона".

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

"Реал": Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Ковачич, Каземиро, Асенсио, Модрич, Бэйл, Бензема.

"Барселона": Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Алеиш Видаль, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Неймар, Месси, Суарес.

Напомним, что матч "Реал" - "Барселона" начнётся в 3:05 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
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