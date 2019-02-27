"Реал" - "Барселона": видеотрансляция второго Эль Класико в 2019 году

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"Реал" - "Барселона": видеотрансляция второго Эль Класико в 2019 году

Мадридский "Реал" примет "Барселону" в рамках 1/2 финала Кубка Испании.

После ничьей 1:1 на "Камп Ноу" команды сойдутся в битве на "Сантьяго Бернабеу", чтобы разыграть путёвку в решающий матч турнира. Напомним, что это лишь первое Эль Класико на текущей неделе - уже в субботу "сливочные" и "сине-гранатовые" снова будут противостоять друг другу только уже в 26-м туре Примеры.

Матч пройдёт в среду, 27 февраля. Начало - в 23:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.   

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