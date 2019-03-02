"Реал" - "Барселона": видеотрансляция второго за эту неделю Эль-Класико

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"Реал" - "Барселона": видеотрансляция второго за эту неделю Эль-Класико

В рамках 26-го тура испанской Примеры "Реал" второй раз на этой неделе примет "Барселону".

"Сливочным" очень нужна победа, ели они не хотят выбыть из чемпионской гонки. "Реал" сейчас занимает третье место и отстает от лидирующей "Барселоны" на 9 очков.

Напомним, что в среду "Барселона" обыграла "Реала" (3:0) и выбила мадридский клуб из Кубка Испании.

Сегодняшнее Эль-Класико состоится на "Сантьяго Бернабеу" в 22:45 по московскому времени.

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