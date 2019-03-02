"Реал" - "Барселона": видеотрансляция второго за эту неделю Эль-Класико
В рамках 26-го тура испанской Примеры "Реал" второй раз на этой неделе примет "Барселону".
"Сливочным" очень нужна победа, ели они не хотят выбыть из чемпионской гонки. "Реал" сейчас занимает третье место и отстает от лидирующей "Барселоны" на 9 очков.
Напомним, что в среду "Барселона" обыграла "Реала" (3:0) и выбила мадридский клуб из Кубка Испании.
Сегодняшнее Эль-Класико состоится на "Сантьяго Бернабеу" в 22:45 по московскому времени.
Читайте также: "Реал" Мадрид - "Барселона": анонс и прогноз второго Эль-Классико в рамках текущей недели. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|25
|48
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|25
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|25
|28
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19