"Реал", "Барселону" и "Атлетико" не исключат из Ла Лиги: названа причина

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"Реал", "Барселону" и "Атлетико" не исключат из Ла Лиги: названа причина

Каталонская "Барселона", а также мадридские "Реал" и "Атлетико" продолжат выступать в чемпионате Испании.

По информации Cope, руководство Ла Лиги не собирается исключать указанные клубы из турнира, несмотря на их вступление в Суперлигу Европы.

Дело в том, что испанские футбольные чиновники считают проект Суперлиги нежизнеспособным и уверены, что он не запустится.

Ранее сообщалось, что участникам Суперлиги грозит отстранение от всех соревнований под эгидой УЕФА.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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