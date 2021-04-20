"Реал", "Барселону" и "Атлетико" не исключат из Ла Лиги: названа причина

Каталонская "Барселона", а также мадридские "Реал" и "Атлетико" продолжат выступать в чемпионате Испании.

По информации Cope, руководство Ла Лиги не собирается исключать указанные клубы из турнира, несмотря на их вступление в Суперлигу Европы.

Дело в том, что испанские футбольные чиновники считают проект Суперлиги нежизнеспособным и уверены, что он не запустится.

Ранее сообщалось, что участникам Суперлиги грозит отстранение от всех соревнований под эгидой УЕФА.

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