"Реал", "Барсу" и "Ювентус" могут исключить из Лиги Чемпионов

2 Теги суперлига (европейская)реал мадридбарселонаювентуслига чемпионов уефауефа

"Реал", "Барсу" и "Ювентус" могут исключить из Лиги ЧемпионовФото: твиттер Суперлиги/Автор неизвестен

Как сообщает The New York Times, УЕФА может исключить из Лиги Чемпионов на два года те клубы, которые все еще не вышли из Суперлиги.

Напомним, что официального заявления о выходе из Суперлиги еще не выпустили "Реал Мадрид", "Барселона" и "Ювентус".

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