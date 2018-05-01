"Реал" - "Бавария" - 2:2 (обзор)

Теги реал мадридбавария мюнхен

"Реал" - "Бавария" - 2:2 (обзор)Смотрите видеообзор ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и мюнхенской "Баварией".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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