"Реал", "Бавария" и два клуба АПЛ поспорят за вингера "Порту" Диаса

Фото инстаграм Луиса Диаса

Фланговый нападающий "Порту" Луис Диас может оказаться в более статусном клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, предметный интерес к 24-летнему футболисту проявляют "Реал", "Бавария", "Челси" и "Ньюкасл".

В контракте колумбийца есть сумма отступных, которая составляет 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Диас сыграл за "Порту" 11 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

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