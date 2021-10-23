"Реал", "Бавария" и два клуба АПЛ поспорят за вингера "Порту" Диаса

Теги портулуис диасреал мадридбавария мюнхенчелсиньюкасл юнайтедтрансферы

"Реал", "Бавария" и два клуба АПЛ поспорят за вингера "Порту" Диаса

Фото инстаграм Луиса Диаса

Фланговый нападающий "Порту" Луис Диас может оказаться в более статусном клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, предметный интерес к 24-летнему футболисту проявляют "Реал", "Бавария", "Челси" и "Ньюкасл".

В контракте колумбийца есть сумма отступных, которая составляет 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Диас сыграл за "Порту" 11 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Четыре топ-клуба поспорят за нападающего "Аякса" Антони. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Месси потребовал от ПСЖ избавиться от Икарди

СМИ: Месси потребовал от ПСЖ избавиться от Икарди

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов