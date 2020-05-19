"Реал", "Бавария" и "Интер" примут участие в благотворительном турнире в 2021 году

Теги бавария мюнхенинтер миланреал мадрид

"Реал", "Бавария" и "Интер" примут участие в благотворительном турнире в 2021 году

В следующем году состоится благотворительный турнир под названием "Кубок Солидарности - футбол для героев".

Сообщается, что все доходы от проведения данного соревнования будут направлены медицинским учреждениям в качестве символа поддержки от объединённой Европы.

Участие в турнире примут три топ-клуба - мадридский "Реал", миланский "Интер" и мюнхенская "Бавария".

Расписание матчей станет известно позднее. Пока нет возможности его составить в виду отсутствия календаря у клубов, а также неопределённости в вопросе возвращения болельщиков на трибуны.

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3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 26 52
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 26 51
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 26 50
6 Вольфсбург Вольфсбург 26 39
7 Фрайбург Фрайбург 26 37
8 Шальке Шальке 26 37
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 26 35
10 Кельн Кельн 26 33
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12 Унион Берлин Унион Берлин 26 30
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 25 28
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