"Реал", "Бавария", "Ювентус" и "Интер" поспорят за ирландского таланта

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"Реал", "Бавария", "Ювентус" и "Интер" поспорят за ирландского таланта

Нападающий "Тоттенхэма" Трой Пэрротт привлёк внимание грандов европейского футбола, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, приобрести перспективного ирландца хотят "Реал", "Бавария", "Ювентус" и "Интер".

Впрочем, "шпоры" не горят желанием расставаться с 17-летним футболистом, поэтому потенциальным покупателям придётся раскошелиться на трансфер.

Стоит отметить, что Пэрротт пока не дебютировал за основную команду "Тоттенхэма", однако Маурисио Почеттино заверил, что это произойдёт уже в нынешнем сезоне.

Не пропустите: "Реал" может потратить на трансферы более 400 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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