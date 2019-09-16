"Реал", "Бавария", "Ювентус" и "Интер" поспорят за ирландского таланта
Нападающий "Тоттенхэма" Трой Пэрротт привлёк внимание грандов европейского футбола, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, приобрести перспективного ирландца хотят "Реал", "Бавария", "Ювентус" и "Интер".
Впрочем, "шпоры" не горят желанием расставаться с 17-летним футболистом, поэтому потенциальным покупателям придётся раскошелиться на трансфер.
Стоит отметить, что Пэрротт пока не дебютировал за основную команду "Тоттенхэма", однако Маурисио Почеттино заверил, что это произойдёт уже в нынешнем сезоне.
Не пропустите: "Реал" может потратить на трансферы более 400 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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