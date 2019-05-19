"Реал" - "Бетис" - 0:2 (видеообзор матча Примеры)

Теги реал мадридбетис

"Реал" - "Бетис" - 0:2 (видеообзор матча Примеры)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Реалом" и "Бетисом".

Читайте также: "Реал" проиграл "Бетису" в заключительном туре Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Эйбар" - "Барселона": видеотрансляция заключительного матча Примеры сезона 2018/19

"Эйбар" - "Барселона": видеотрансляция заключительного матча Примеры сезона 2018/19

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 37 86
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 37 46
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов