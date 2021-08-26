"Реал Бетис" подписал форварда "Реал Сосьедада"

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"Реал Бетис" подписал форварда "Реал Сосьедада"Фото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен

"Реал Бетис" на своем официальном сайте объявил о переходе бразильского нападающего "Реал Сосьедада" Виллиана Жозе.

Сделка оформлена в виде годичной аренды с обязательным правом выкупа за восемь миллионов евро.

Виллиан Жозе вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Вулверхэмптоне". Бразильский форвард сыграл 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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