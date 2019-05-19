"Реал" - "Бетис": видеотрансляция матча на "Сантьяго Бернабеу"

Сегодня, 19 мая, "Реал" в заключительном туре Примеры примет "Бетис".

Напомним, что "сливочные" уже давно обеспечили себе третье место, а вот у "Бетиса" имеется шанс подняться на 10-ю позицию.

Поединок на "Сантьяго Бернабеу" начнется в 13:00 (мск). Видеотрансляцию игры вы можете посмотреть на нашем сайте.

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