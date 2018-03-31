"Реал" без особых проблем обыграл на выезде "Лас-Пальмас"

В одном из субботних матчей 30-го тура испанской Ла Лиги "Лас-Пальмас" принимал действующего чемпиона – мадридский "Реал". Команда Зинедина Зидана отправилась на Канарские острова без целой когорты лидеров, в чем виделся шанс для хозяев поля зацепиться за очки. А они "островитянам" нужны были как воздух, ведь на момент начала игры "канарейки" находились в зоне вылета.

Стартовый отрезок матча получился довольно интересным. Соперники старались отвечать друг другу атакой на атаку. А моментами "Лас-Пальмас" выглядел даже активнее. В частности, можно отметить опасный удар Кальери с линии штрафной, но мяч прошел мимо цели. А в другом эпизоде Халилович наносил удар из-за пределов штрафной, но сфера прилетела точно в руки Навасу.

Однако к середине тайма преимущество постепенно перешло к гостям. И вот уже Бэйл выводит Асенсио справа на ударную позицию, тот метит в дальний угол, но Чичисола невероятным образом спасает. Впрочем, уже через три минуты ворота "Лас-Пальмаса" были распечатаны. Бэйл получил мяч из глубины поля, на широком шаге ушел от соперников, вышел на свидание с голкипером и прошил того сильным ударом в правую от себя "девятку" – 0:1.

После этого игра значительно стала спокойнее, и команды атаковали уже позиционно. В такой игре "Реал" чувствовал себя уверенно и перед перерывом увеличил преимущество. Что интересно, этот гол "островитяне" привезли себе сами. Кальери пришел в собственную штрафную, чтобы помочь своей команде в обороне, но вместо отбора выполнил неудачный подкат на Лукасе Васкесе. Пенальти четко реализовал Бензема, хотя Чичисола и угадал направление удара – 0:2.

А в дебюте второй половины матча все в этой игре стало ясно. На 50-й минуте Бэйл был сбит Наварро в штрафной и "сливочные" снова получили право пробить одиннадцатиметровый удар. На этот раз к мячу подошел уже сам пострадавший – 0:3.

Вот так, даже не намекнув на борьбу, "Лас-Пальмас" выбросил белый флаг, в дальнейшем позволяя гостям вести игру и транжирить голевые моменты. Именно транжирить! Ибо счет должен был становиться неприличным. Команда Зинедина Зидана упустила предостаточно шансов забить, но действовала излишне самоуверенно. Один только Гарет Бэйл мог оформить как минимум "покер". Но "островитянам" повезло проиграть всего лишь в три мяча.

Благодаря этой победе "сливочные" вплотную приблизились к "Атлетико" и уже готовы в очной встрече сместить "матрасников" со второго места. Что на это скажет команда Диего Симеоне?

"Лас-Пальмас" – "Реал" – 0:3

Голы: Бэйл, 26 – 0:1. Бензема, 39, с пенальти – 0:2. Бэйл, 51, с пенальти – 0:3.

"Лас-Пальмас": Чичисола, Мичел (Экспозито, 46), Наварро, Гальвес, Агиррегарай, Кастельяно, В.Гомес (Самперио, 46), Момо (Эзекил, 85), Аквилани, Халилович, Кальери.

"Реал": Навас, Начо (Хакими, 29), Вальехо, Варан, Эрнандес Каземиро (Льоренте, 62), Модрич (Ковачич, 61), Л.Васкес, Асенсио, Бэйл, Бензема.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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