"Реал" без Рамоса проиграл 7 из 8 последних матчей в Лиге Чемпионов

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос не принимал участия в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с донецким "Шахтером" (2:3).

Стоит отметить, что без своего капитана королевский клуб проиграл 7 из 8 последних матчей в Лиге Чемпионов. 34-летний Рамос отсутствовал из-за травмы, но может восстановиться к матчу 7-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (24 октября).

В нынешнем сезоне Рамос провел за "Реал" пять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Реал" впервые за последние 15 лет пропустил три гола в первом тайме Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru