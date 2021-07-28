"Реал" благодарен Зидану за Варана

Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

Как сообщает испанское издание Marca, мадридский "Реал" по-прежнему благодарен Зинедину Зидану за Рафаэля Варана.

Именно французский тренер привел защитника в стан "сливочных" в 2011 году из "Ланса" за 10 миллионов евро.

После этого футболист выиграл 18 трофеев в составе королевского клуба и ушел за 50 миллионов в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Зидан работал в "Реале" в 2011 году помощником президента по спортивным вопросам.

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