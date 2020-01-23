"Реал" благодаря автоголу победил клуб третьего дивизиона в Кубке Испании

В матче 1/16 финала Кубка Испании "Реал" обыграл клуб третьего дивизиона "Унионистас Саламанка" и вышел в следующий раунд турнира. Также путевки в 1/8 финала завоевали "Вильярреал", "Реал Сосьедад", "Тенерифе" и "Валенсия".

"Унионистас Саламанка" – "Реал" Мадрид - 1:3 (0:1)

Голы: Бэйл, 18 - 0:1, Ромеро, 57 - 1:1, Гонгора, 62 (автогол) - 1:2, Браим Диас, 90+2 - 1:3

"Реал": Ареоля, Карвахаль, Милитао, Начо, Марсело, Хамес, Вальверде, Бэйл (Браим Диас, 53), Каземиро, Винисиус Жуниор, Бензема (Йович, 75).

"Тенерифе" – "Вальядолид" - 2:1 (0:0)

Голы: Сандро Рамирес, 52 - 0:1, Морено, 67 - 1:1, Дани Гомес, 86 (с пенальти) - 2:1

"Жирона" – "Вильярреал" - 0:3 (0:0)

Голы: Фунес Мори, 54 - 0:1, Касорла, 70 - 0:2, Чуквуэзе, 72 - 0:3

"Реал Сосьедад" – "Эспаньол" - 2:0 (1:0)

Голы: Барренечеа, 45 - 1:0, Исак, 62 - 2:0

"УД Логроньес" – "Валенсия" - 0:1 (0:1)

Гол: Макси Гомес, 15 - 0:1

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