"Реал" благодаря автоголу победил клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
В матче 1/16 финала Кубка Испании "Реал" обыграл клуб третьего дивизиона "Унионистас Саламанка" и вышел в следующий раунд турнира. Также путевки в 1/8 финала завоевали "Вильярреал", "Реал Сосьедад", "Тенерифе" и "Валенсия".
"Унионистас Саламанка" – "Реал" Мадрид - 1:3 (0:1)
Голы: Бэйл, 18 - 0:1, Ромеро, 57 - 1:1, Гонгора, 62 (автогол) - 1:2, Браим Диас, 90+2 - 1:3
"Реал": Ареоля, Карвахаль, Милитао, Начо, Марсело, Хамес, Вальверде, Бэйл (Браим Диас, 53), Каземиро, Винисиус Жуниор, Бензема (Йович, 75).
"Тенерифе" – "Вальядолид" - 2:1 (0:0)
Голы: Сандро Рамирес, 52 - 0:1, Морено, 67 - 1:1, Дани Гомес, 86 (с пенальти) - 2:1
"Жирона" – "Вильярреал" - 0:3 (0:0)
Голы: Фунес Мори, 54 - 0:1, Касорла, 70 - 0:2, Чуквуэзе, 72 - 0:3
"Реал Сосьедад" – "Эспаньол" - 2:0 (1:0)
Голы: Барренечеа, 45 - 1:0, Исак, 62 - 2:0
"УД Логроньес" – "Валенсия" - 0:1 (0:1)
Гол: Макси Гомес, 15 - 0:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14