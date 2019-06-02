"Реал" близок к договоренности по трансферу Азара

Бельгийский нападающий лондонского "Челси" Эден Азар в ближайшее время может перейти в мадридский "Реал", сообщает The Times.

По сведениям издания, королевский клуб договорился о переходе форварда за 110 миллионов евро. Сумма может вырасти еще на 15 миллионов за счет бонусов. Футболист подпишет с "Реалом" пятилетний контракт.

28-летний Азар выступает за "Челси" с 2012 года. Всего он провел за английский клуб 352 матча, в которых забил 110 голов и отдал 92 результативные передачи.

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