"Реал" близок к договоренности с новым тренером

Новым главным тренером мадридского "Реала" может стать Жозе Моуринью, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, в королевском клубе почти на сто процентов уверены в возвращении португальского специалиста. Сам Моуринью также готов вернуться в мадридский клуб, но только в следующем сезоне. При этом португалец сообщил прессе, что не вел переговоров с "Реалом".

Напомним, что 56-летний Моуринью тренировал "Реал" с 2010 по 2013 годы. За этот период клуб по одному разу выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

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