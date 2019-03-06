"Реал" близок к договоренности с новым тренером
Новым главным тренером мадридского "Реала" может стать Жозе Моуринью, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, в королевском клубе почти на сто процентов уверены в возвращении португальского специалиста. Сам Моуринью также готов вернуться в мадридский клуб, но только в следующем сезоне. При этом португалец сообщил прессе, что не вел переговоров с "Реалом".
Напомним, что 56-летний Моуринью тренировал "Реал" с 2010 по 2013 годы. За этот период клуб по одному разу выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок Испании.
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