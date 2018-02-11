Мадридский "Реал" близок к достижению соглашения по своему первому летнему приобретению, информирует испанская пресса.

Сообщается, что президент королевского клуба Флорентино Перес воспользовался тем, что вчера на "Сантьяго Бернабеу" "гостил" сан-себастьянский "Реал Сосьедад". Так, босс "сливочных" провел с баскскими коллегами успешные переговоры по трансферу их защитника Альваро Одриосолы. Ожидается, что 22-летний бек станет первым приобретением "Реала" в летнее трансферное окно.

Напомним, Зидан уже выбрал стартовый состав на матч с ПСЖ. | soccernews.ru