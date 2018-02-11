"Реал" близок к достижению соглашения по своему первому летнему приобретению

Теги реал мадридреал сосьедадальваро одриосолафлорентино перес

"Реал" близок к достижению соглашения по своему первому летнему приобретениюМадридский "Реал" близок к достижению соглашения по своему первому летнему приобретению, информирует испанская пресса.

Сообщается, что президент королевского клуба Флорентино Перес воспользовался тем, что вчера на "Сантьяго Бернабеу" "гостил" сан-себастьянский "Реал Сосьедад". Так, босс "сливочных" провел с баскскими коллегами успешные переговоры по трансферу их защитника Альваро Одриосолы. Ожидается, что 22-летний бек станет первым приобретением "Реала" в летнее трансферное окно.

Напомним, Зидан уже выбрал стартовый состав на матч с ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 23 59
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 23 43
4 Реал Мадрид 22 42
5 Вильярреал 23 37
6 Севилья 23 36
7 Эйбар 23 35
8 Сельта Виго 23 32
9 Жирона 23 31
10 Хетафе 23 30
11 Бетис 22 30
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 23 26
16 Алавес 23 25
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов