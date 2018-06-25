"Реал" близок к подписанию Алиссона

Мадридский "Реал" близок к подписанию голкипера "Ромы" Алиссона, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб и "волки" практически согласовали переход на "Сантьяго Бернабеу" 25-летнего вратаря. Его трансфер обойдется "сливочным" в 65 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Алиссон пропустил 47 мячей в 49 матчах за "Рому".

Напомним, "Реал" предложил "Баварии" обмен своими игроками. | soccernews.ru