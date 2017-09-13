"Реал" близок к подписанию бразильского таланта

Теги реал мадрид

"Реал" близок к подписанию бразильского таланта

Полузащитник "Новоризонтино" Родриго Антонио Родригес перейдет в "Реал", сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист уже прибыл в Мадрид для подписания контракта. Сумма трансфера не разглашается.

Присоединиться к "Реалу" хавбек сможет летом 2018 года, когда ему исполнится 18 лет.

17-летний Родригес выступает за "Новоризонтино" с 2017 года и провел за клуб 2 матча.

Напомним, что ранее "Реал" приобрел 16-летнего вингера Винисиуса Жуниора за 45 миллионов евро.

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