"Реал" близок к подписанию форварда "Валенсии"

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"Реал" близок к подписанию форварда "Валенсии"

Мадридский "Реал" купит нападающего "Валенсии" Рафу Мира, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, королевский клуб подпишет 20-летнего футболиста в январе. В ближайшее время перспективный форвард будет выступать за вторую команду "сливочных".

Сумма трансфера неизвестна, однако она вряд ли будет большой, так как контракт Мира с "Валенсией" истекает летом 2018 года.

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