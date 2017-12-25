Мадридский "Реал" близок к подписанию нового форварда, информирует испанская пресса.

Сообщается, что ряды королевского клуба должен пополнить Рафаэль Мир, выступающий за вторую команду "Валенсии". Ожидается, что 20-летний нападающий будет выступать в текущем сезоне за "Реал Кастилью" либо же на правах аренды до лета следующего года останется в стане "летучих мышей".

В нынешнем сезоне Мир забил 15 мячей в 19 играх за вторую команду "Валенсии".

Напомним, Перес рассматривает две кандидатуры на замену Зидану. | soccernews.ru