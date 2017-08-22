"Реал" близок к подписанию очередного новичка

Мадридский "Реал" близок к подписанию своего очередного новичка, информирует 90min.com.

По сведениям источника, игроком королевского клуба уже в ближайшее время должен стать защитником французского ПСЖ Тома Менье. Ожидается, что трансфер 25-летнего бека обойдется "сливочным" в 30 миллионов евро.

Напомним, "Реал" планирует продлить контракты сразу с пятью своими игроками. | soccernews.ru