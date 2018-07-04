"Реал" близок к подписанию первого летнего новичка

Мадридский "Реал" близок к подписанию своего первого новичка в текущее трансферное окно, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям источника, игроком королевского клуба уже в ближайшее время должен стать защитник "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосола. Трансфер 22-летнего бека обойдется "сливочным" в 30 миллионов евро, к которым могут добавиться еще 5 миллионов евро в виде всевозможных бонусов.

В прошлом сезоне Одриосола забил 1 мяч и сделал 4 результативные передачи в 41 матче за "Реал Сосьедад".

Напомним, Лопетеги принял решение по будущему Себальоса. | soccernews.ru