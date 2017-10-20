Мадридский "Реал" близок к подписанию своего первого летнего новичка, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, королевский клуб ведет переговоры с бразильским "Палмейрасом" о приобретении 17-летнего полузащитника Алана, который в настоящее время выступает за свою сборную U-17 на юношеском Чемпионате Мира в Индии. За своего игрока "зелено-белые" просят 50 миллионов евро, однако "сливочные" рассчитывают договориться о снижении стоимости футболиста.

Напомним, "Реал" признал ошибку с отказом в продаже Бэйла в летнее трансферное окно. | soccernews.ru