"Реал" близок к подписанию своего первого летнего новичка

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"Реал" близок к подписанию своего первого летнего новичкаМадридский "Реал" близок к подписанию своего первого летнего новичка, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб серьезно продвинулся в переговорах по трансферу защитника "Реала Сосьедад" из Сан-Сеьбастьяна Альваро Одриосолы. Официально переход 22-летнего бека на "Сантьяго Бернабеу" может быть оформлен до старта Чемпионата Мира в России. Его покупка оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Одриосола забил 1 мяч и сделал 4 результативные передачи в 40 матчах за "Реал Сосьедад".

Напомним, Зидан определился с приоритетной трансферной целью "Реала" на лето. | soccernews.ru

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