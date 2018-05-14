Мадридский "Реал" близок к подписанию своего первого летнего новичка, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб серьезно продвинулся в переговорах по трансферу защитника "Реала Сосьедад" из Сан-Сеьбастьяна Альваро Одриосолы. Официально переход 22-летнего бека на "Сантьяго Бернабеу" может быть оформлен до старта Чемпионата Мира в России. Его покупка оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Одриосола забил 1 мяч и сделал 4 результативные передачи в 40 матчах за "Реал Сосьедад".

Напомним, Зидан определился с приоритетной трансферной целью "Реала" на лето. | soccernews.ru