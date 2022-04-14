"Реал" близок к подписанию Тчуамени

Фото: твиттер Тчуамени\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" близок к подписанию опорного полузащитника сборной Франции и "Монако" Орельена Тчуамени, сообщает журналист Серхио Сантос.

По информации источника, француз является одной из трех главных целей королевского клуба после Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

Отмечается, что в последние недели в переговорах между клубами был достигнуть значительный прогресс, а одним из последних пунктов преткновения является сумма трансфера.

Сообщается, что сумма трансфера, с высокой долей вероятности составит около 65 миллионов евро. "Реал" уверен в этом трансфере, а сам футболист отклонил вариант с "Челси" и выбрал испанский гранд.

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