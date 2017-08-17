"Реал" близок к подписанию защитника, который этим летом едва не перешел в "Зенит"

Мадридский "Реал" близок к подписанию защитника, который этим летом едва не перешел в питерский "Зенит".

Как информирует испанская пресса, уже в ближайшее время игроком королевского клуба должен стать бек бразильского "Сан-Паулу" Родриго Кайо. Ожидается, что покупка 24-летнего игрока линии обороны станет последней для "сливочных" в текущее трансферное окно.

Напомним, Зидан вышел на третье место среди тренеров "Реала" по количеству выигранных трофеев. | soccernews.ru